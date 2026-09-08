Tennis, Ancarani, Guerrini, Rava avanti a Russi

Primi match in una classica del tennis romagnolo, il torneo Open maschile organizzato dal Russi Sporting Club, il torneo “Fira di Set Dulur”. Avanzano nel tabellone di 4° Luca Guerrini (Buscherini Forlì) e Matteo Rava (Tc Faenza). Primo turno: Gabriele Quercioli (4.4)-Marco Dalmonte (4.4) 7-5, 6-2, Gabriele Mariano Herrera Darias (4.4)-Fabrizio Masetti (4.4) 6-3 e ritiro, Luigi Angelo Bertaccini (4.3)-Claudio Santoni (4.3) 6-2, 2-1 e ritiro, Leonardo Ancarani (4.3)-Enrico Lega (4.3) 1-6, 6-0, 10-7, Luca Guerrini (4.6)-Gianfrancesco Conti (Nc) 3-6, 6-4, 10-8, Matteo Rava (Nc)-Luca Milandri (4.5) 6-1, 6-3,