Tennis, Anastasia Lugaresi vince il Terza del Ct Cesena

CESENA. Anastasia Lugaresi batte 6-1, 6-4 Elisabetta Zoffoli in una finale tutta targata Ct Cesena e si aggiudica da protagonista il torneo nazionale di 3° categoria femminile organizzato proprio dal Circolo di Via Veneto. Un torneo dominato dall’inizio alla fine da Anstasia Lugaresi (4.6) che in semifinale si è imposta sulla n.1 del seeding, la 3.2 Jessica Barbieri, per 6-2, 6-0, mentre l’altra portacolori del Circolo organizzatore, la 3.4 Elisabetta Zoffoli aveva battuto 6-0, 6-4 la pari classificata Martina Orsini (Ten Sport Center Pinarella).

Quarti: Jessica Barbieri (3.2, n.1)-Irena Asya Grande (3.4) 6-2, 6-1, Anastasia Lugaresi (4.6)-Giulia D’Altri (3.4) 6-3, 6-2, Martina Orsini (3.4)-Ioana Bala (3.3, n.3) 6-2, 6-0, Elisabetta Zoffoli (3.4)-Federica Matteucci (3.2, n.2) 6-7 (3), 6-3, 10-6.

Il giudice di gara è stato Andrea Bellelli.