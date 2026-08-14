Tennis, Amelia Valentini vince l’Under 12 del “Galimberti Academy”

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La premiazione del torneo Under 12 della Galimberti Tennis Academy
La premiazione del torneo Under 12 della Galimberti Tennis Academy

CATTOLICA. Entra nelle fasi clou a Cattolica il torneo Under 10-12 “Galimberti Tennis Academy”, una rassegna che terrà banco fino a domenica.

Nell’Under 10 maschile conquistano le semifinali Leonardo Oligeri, Matteo Bennani, Giosuè Gasparelli e Jacopo Baracchi.

Ottavi: Jacopo Baracchi-Martin Pennacchini 6-2, 6-2, Matteo Bennani-Alp Berispek 6-0, 6-4, Leonardo Pierpaoli-Noel Zefiro 6-0, 6-0, Elia Cusano-Enea D’Angelo 5-7, 6-1, 10-2, Leonardo Oligeri-Valerio Pagnoni 7-5, 6-1, Emanuele Capra-Lluca Pragliola 6-1, 6-4, Giosuè Gasparelli-Nicolò Gregorini 6-0, 6-1. Quarti anche per Tommaso Romano. Quarti: Baracchi-Cusano 6-0, 6-1, Gasparelli-Pierpaoli 1-6, 6-2, 10-7, Bennani-Romano 6-2, 6-3, Oligeri-Capra 6-3, 6-2.

Nell’Under 12 femminile successo di Amelia Valentini (San Marino Tennis Club) in finale su Mia Petrini (Asd Tennis Training) per 6-3, 6-3.

Semifinali: Mia Petrini (n.1)-Matilde Ortolani 6-7, 6-3, 10-6, Amelia Valentini (n.2)-Iole Calcagno 6-4, 6-3.

Nell’Under 12 maschile si qualificano per le semifinali Michele Catalano, Andrea Magnoni, Pietro Allegra e Giacomo Barbieri.

Quarti: Pietro Allegra (n.1)-Rodrigo Coppa 7-5, 6-0, Andrea Magnoni-Leonardo Castori (n.4) 6-4, 6-4, Michele Catalano-Denny Bentini (n.3) 6-3, 6-2, Giacomo Barbieri (n.2)-Tommaso Scungio 7-6, 6-3.

La giudice di gara è Alessia Cervellieri, direttore di gara Nazario Boni che ha provveduto alle premiazioni.

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