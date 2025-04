Tennis: Amelia Valentini vince l’Under 10 al Tennix, Under 16 al “Città di Coriano”,

RAVENNA. Da venerdì a domenica Tennix Training Center organizza sui campi di Porto Fuori il torneo nazionale Under 10 e 14, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Sono 53 i giocatori al via nei quattro tabelloni in programma, di cui 23 solo a livello Under 10. Nell’Under 10 maschile le semifinali sono Leonardo Castori-Thomas Mancini e Marco Boschetti-Francesco Minguzzi.

Nell’Under 10 femminile successo di Amelia Valentini (San Marino Tennis Club) in finale su Matilde Ortolani (Tennis Training) per 4-2, 4-2.

Vediamo le teste di serie nei due tabelloni Under 14. Nel femminile n.1 Angelica Bonetti, n.2 Rebecca Chirivino, n.3 Giulia Donattini, n.4 Emma Roncassaglia. Nel maschile n.1 Alessandro Bisi, n.2 Francesco Camagni, n.3 Pietro Reggiani, n.4 Alessandro Bonetti.

Il giudice di gara è Enrico Fiorini, direttore di gara Ludovica Fiorini.

CORIANO. Al via oggi il torneo nazionale giovanile Under 16, maschile e femminile, organizzato dal Circolo Tennis Coriano, il “Città di Coriano”. Sono 39 i giocatori al via nei due tabelloni che terranno banco fino al 4 maggio. Nel maschile (32 iscritti) si parte con una sezione Nc, poi quella finale nella quale le teste di serie sono andate nell’ordine a Jacopo Andruccioli, Ian Catallo, Jacopo Canini e Michele Tonti. Nel femminile guida le fila la 4.1 Anna Parmeggiani.

Il giudice di gara è Galileo Guiducci, direttrice di gara Claudia Crescentini.