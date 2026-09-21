Tennis, Ambrogetti al 4° turno a Mercato Saraceno

Primi match sui campi della Polisportiva Tennis Vallesavio a Mercato Saraceno per il torneo di 4° categoria, trofeo “Marchi Giorgio”. Secondo turno: Manuele Marinelli (Nc)-Luca Mainetti (4.6) 6-2, 6-3, Alessandro Toni (4.5)-Andrea Bianchi (4.5) 6-2, 6-1, Maico Mascheri (4.5)-Andrea Maroni (4.5) 7-5, 6-2, Andrea Razzani (4.5)-Lorenzo Canali (4.5) 7-5, 1-6, 11-9, Daniel Giorgetti (4.5)-Robertino Neri (4.5) 6-2, 7-6 (1), Matteo Grossi (4.5)-Lorenzo Torcolacci (Nc) 6-0, 6-4.
Terzo turno: Andrea Ambrogetti (4.4)-Gabriele Battistini (4.3) 6-0, 6-2.