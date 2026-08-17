Tennis, Amati, Lanzoni, Rondinelli nei quarti a Viserba

Entra nella fase clou il torneo Open femminile del Tc Viserba dotato di 1000 euro di montepremi. Conquistano i quarti Evelyn Amati (Tc Viserba), Emma Lanzoni (Tc Faenza), Ilaria Rondinelli (Tc Ippodromo) ed Elena Omiccioli (Tennis Team Fano). Ottavi: Silvia Alletti (2.4, n.1)-Francesca Sparnacci (2.7) 6-1, 6-2, Maria Bianca Bovara (2.7)-Caterina Burini (2.5, n.5) 6-2, 3-6, 10-0, Camilla Fabbri (2.5, n.7)-Viola Amati (2.7) 7-5, 6-1, Nadin Lisì Barbarossa (2.5, n.6)-Clara Sansoni (2.6) 6-4, 6-1, Emma Lanzoni (2.6)-Agnese Stagni (2.5, n.4) 7-5, 2-6, 10-3, Ilaria Rondinelli (2.5, n.3)-Sandy Mamini (2.6) 6-4, 6-1, Elena Omiccioli (2.5, n.2)-Serena Pellandra (2.7) 6-4, 7-6 (2).
Nel tabellone a conclusione di 3° finale tra la 3.3 Anita Amadio e la 3.2 Alessia Liverani (n.2) che in semifinale ha battuto 6-4, 6-3, Giulia Nobili (3.2).