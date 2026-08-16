Tennis, Amati e Lisi Barbarossa nei quarti all’Open di Viserba

VISERBA. Entra nella fase clou il torneo nazionale Open femminile dotato di 1000 euro di montepremi, torneo che terrà banco fino al 20 agosto. Conquistano i quarti Evelyn Amati (Tc Viserba) e Nadin Lisì Barbarossa (Tc Ancona), raggiungendo Silvia Alletti, Maria Bianca Bovara e Camilla Fabbri.

Tabellone finale, 3° turno: Emma Lanzoni (2.6)-Maria D’Alessandro (2.8) 6-1, 6-1, Sandy Mamini (2.6)-Lisa Pierini (2.8) 3-6, 6-2, 10-2, Serena Pellandra (2.7)-Clara Marzocchi (2.8) 6-2, 7-6.

Ottavi: Silvia Alletti (2.4, n.1)-Francesca Sparnacci (2.7) 6-1, 6-2, Maria Bianca Bovara (2.7)-Caterina Burini (2.5, n.5) 6-2, 3-6, 10-0, Camilla Fabbri (2.5, n.7)-Viola Amati (2.7) 7-5, 6-1, Nadin Lisì Barbarossa (2.5, n.6)-Clara Sansoni (2.6) 6-4, 6-1.

Approda ai quarti anche Evelyn Amati (2.6).

Nel tabellone a conclusione di 3° finale tra la 3.3 Anita Amadio e la 3.2 Alessia Liverani (n.2) che in semifinale ha battuto 6-4, 6-3, Giulia Nobili (3.2).

Il giudice di gara è Antonio Giorgetti, direttore di gara Marco Mazza.

Intanto è ai nastri di partenza un’altra classica della programmazione del Tc Viserba, il torneo nazionale Open maschile, il Memorial “Cristian Cavioli” dotato di un montepremi di 3000 euro che terrà banco fino al 29 agosto. Sono 80 i giocatori iscritti con un cast più simile ad un Future che ad un Open. Guidano il gruppo dei migliori i 2.1 Daniel Bagnolini e Manuel Mazza, a seguire il 2.2 Enrico Baldisserri ed il 2.3 Nicola Filippi.

Primi match dedicati alla sezione di 4° nella quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Gianmaria Sarti e Thomas Guidi Zoffoli, a seguire la sezione dei 3.5-3.3 con le teste di serie assegnate ai 3.3 Massimiliano Agnello, Federico Attanasio, Pietro Corbelli, Tommaso Mandelli. Filippo Marcaccini, Pietro Montemaggi, Guido Giugliano, Francesco Pratelli ed Elia Michelangelo Cicognani.

Turno di qualificazione: Vittorio Landi (4.1)-Gianmaria Sarti (4.1, n.1) 6-2, 4-6, 10-2, Tommaso Bergonzoni (4.1)-Thomas Guidi Zoffoli (4.1, n.2) 6-2, 6-0.

Tabellone di 3°, 1° turno: Marco Storoni (3.5)-Gianmarco Palumbo (3.5) 6-1, 6-1. Avanza anche Giacomo Francini (3.5).