Tennis, Amati, Casanova, Zammarchi nei quarti al Casalboni

Avanza sui campi del Ct Casalboni di Santarcangelo il torneo di 3° categoria, maschile e femminile. Nel torneo maschile conquistano i quarti Luca Amati, Andrea Filanti, Federico Bolognesi, Alessandro Casanova e Ludovico Zammarchi. Ottavi: Luca Amati (3.1, n.1)-Elia Michelangelo Cicognani (3.3) 6-2, 6-0, Andrea Filanti (3.3, n.8)-Matteo Casadei (3.4) 6-2, 6-4, Federico Bolognesi (3.2, n.5)-Carlo Conti (4.1) 6-1, 6-4, Alessandro Casanova (3.2, n.3)-Alessandro Mariani (3.4) 6-0, 6-2, Ludovico Zammarchi (3.3, n.7)-Marco Storoni (3.5) 6-2, 6-1.
Nel femminile semifinali per Giulia D’Altri che ha battuto Giulia Dell’Aquila 6-2, 6-7 (5), 10-7.