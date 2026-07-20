Tennis, Amati, Bancale, Angeli avanti all’Ippodromo

Entra nel vivo il torneo Open femminile Club Ippodromo-Tennissimo sui campi del Tc Ippodromo. Avanzano nel tabellone finale Maria Bianca Bovara e Viola Amati del Tc Viserba, Giulia Bancale (Tc Ippodromo) e Gioia Angeli (Tc Riccione). Tabellone finale, 1° turno: Maria Bianca Bovara (2.7)-Margherita Busi (3.1) 6-3, 6-2, Alice Rossi (2.8)-Sofia Baldani (3.1) 6-1, 6-2, Francesca Sparnacci (2.8)-Anastasia Lugaresi (3.1) 6-3, 7-5, Viola Amati (2.7)-Rachele Franchini (2.7) 6-1, 7-6, Giulia Bancale (3.1)-Angie Bentini (2.8) 6-2, 6-4, Gioia Angeli (2.7)-Margherita Casalegno (2.7) 6-3, 7-6.