Tennis, Amadori-Vichi vincono a Borello

Primo torneo stagionale concluso alla Borello Tennis Academy. Giovedì sera si è disputata la finale del torneo di Doppio Misto, che ha visto ai nastri di partenza 24 coppie, il trofeo sponsorizzato da “BCC Romagnolo”. Il titolo è andato alla coppia composta da Alice Amadori e Alessandro Vichi che si sono imposti 6-3, 6-4 su Elisa Graziani e Vito Gentile. Medesimo punteggio (6-3, 6-4) per la finale del torneo B, vinto dalla coppia formata da Angela Russo e Cristian Barasa su Maria Assunta Ravaglia e Gabriele Ricci.

Nel frattempo già da giorni sono partiti i tornei di doppio, quello maschile (Trofeo Conad City Borello, 24 coppie) e quello femminile (Trofeo Studio dentistico Bruni, con 14 coppie al via). A inizio agosto verranno aperte anche le iscrizioni per i tornei di singolare maschile e femminile, che inizieranno dopo Ferragosto.