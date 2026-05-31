Tennis, Amadori e Noemi Gallina vincono a Cervia

Tennis
  • 31 maggio 2026
Paolo Pambianco premia il singolare Under 10 maschile
Paolo Pambianco premia il singolare Under 10 maschile

Alle battute finali il torneo giovanile organizzato dal Ct Cervia. Si tratta del torneo Under 10-12, maschile e femminile. Nell’Under 10 maschile successo di Tobias Amadori (Tennix Traning Center) in finale su Francesco Di Lena (Ct Rimini) 6-0, 6-0. Semifinali: Francesco Di Lena-Elia Pini 6-3, 4-6, 10-5, Tobias Amadori-Andrea Zani 6-0, 6-2. Nell’Under 12 maschile semifinali per Matteo Stargiotti e Liam Lanzoni. Quarti: Liam Lanzoni-Riccardo Monti 6-3, 7-6, Matteo Stargiotti-Diego Benaglia 6-1, 6-3. Nell’Under 12 femminile in finale Noemi Gallina (Villa Carpena), testa di serie n.1, ha battuto 6-1, 6-0 Giovanna Gaudenzi (Tc Faenza).

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui