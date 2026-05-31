Tennis, Amadori e Noemi Gallina vincono a Cervia

Alle battute finali il torneo giovanile organizzato dal Ct Cervia. Si tratta del torneo Under 10-12, maschile e femminile. Nell’Under 10 maschile successo di Tobias Amadori (Tennix Traning Center) in finale su Francesco Di Lena (Ct Rimini) 6-0, 6-0. Semifinali: Francesco Di Lena-Elia Pini 6-3, 4-6, 10-5, Tobias Amadori-Andrea Zani 6-0, 6-2. Nell’Under 12 maschile semifinali per Matteo Stargiotti e Liam Lanzoni. Quarti: Liam Lanzoni-Riccardo Monti 6-3, 7-6, Matteo Stargiotti-Diego Benaglia 6-1, 6-3. Nell’Under 12 femminile in finale Noemi Gallina (Villa Carpena), testa di serie n.1, ha battuto 6-1, 6-0 Giovanna Gaudenzi (Tc Faenza).