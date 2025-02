Tennis, Amadori e Gallina vincono a Porto Fuori

Tobias Amadori e Noemi Gallina vincono il torneo nazionale Under 10 organizzato da Tennix Training Center a Porto Fuori con la formula Rodeo. Nel femminile successo di Noemi Gallina (Villa Carpena), capace di battere Alissa Capellini 4-0, 4-0 in semifinale e in finale 4-1. 4-1 Ilaria Orselli (Ct Zavaglia) che in semifinale ha battuto Giulietta Abramovsky 4-2, 4-1. Nel maschile vince il beniamino di casa, Tobias Amadori, figlio d’arte del tecnico di Tennix, Mattia. Tobias ha battuto in semifinale Leonardo Giovanardi 4-0, 4-2 e in finale 4-1, 4-0 Leonardo Castori (Tennix Training Center) che in semifinale ha piegato Marco Boschetti 4-0, 4-1.