Tennis, Amadori e Campana vincono a Verona

Romagnoli protagonisti a Verona nella tappa Under Under 10-12-14 del circuito Junior Next Gen. Nell’Under 10 maschile successo di Tobias Amadori. Il ravennate allievo di Tennix Training Center ha battuto in semifinale 6-0, 6-0 Federico Durin e in finale Leonardo Petacchi (Aosta Academy) 6-3, 6-2. Sempre per il gruppo di Tennix da segnalare il quarto di finale raggiunto da Giacomo Alesio.

Nel doppio femminile Under 10 in finale Giulia Paladini (Galimberti Team), in coppia con Lara Nesovic. Le due hanno battuto in semifinale D’Abbiero-Facchin 7-6 (5), 2-6, 10-7 prima della sconfitta in finale contro Lettieri-Farcas 6-4, 6-2.

Diamante Campana, portacolori del Ct Zavaglia, ha vinto i titoli di singolare e doppio. Nelle semifinali del singolare la ravennate, testa di serie n.3, ha battuto 5-7, 6-3, 7-5 Teresa Novello e nel match-clou si è imposta per 7-5, 6-3 su Isabella D’Autilia Widmer. In doppio, in coppia con Elettra Fabbri (n.2), ha battuto in semifinale 6-1, 6-2 Campioni-Sirbu e in finale Aila Zennaro-Patrizia Domitilla Pizzi 7-5, 6-3.