In pieno svolgimento a Torino l’ultimo atto della competizione giovanile riservata agli Under 10, 12 e 14, il Master del circuito giovanile Junior Next Gen 2026. Avanzano Tobias Amadori e Davide Bonazza, due talenti ravennati seguiti da Tennix Training Center, Thomas Mancini e Beatrice Benvenuti del Tc Riccione.

Under 10 maschile, primo turno: Tobias Amadori-Alessandro Montanaro 6-1, 6-3, Luigi Trapani-Leonardo Oligeri 7-5, 6-2, Thomas Mancini-Giovanni Zoccoli 6-4, 6-2.

Under 12 femminile, primo turno: Beatrice Benvenuti-Giorgia Peria 7-5, 6-3.

Under 12 maschile, primo turno: Davide Bonazza-Michele Diviesti 6-3, 6-4.