Tennis, Amadori avanza nell’Under 10 dei Master giovanili di Torino

TORINO. Alle battute finali a Torino i Master dei due circuiti, lo “Junior Next Gen” e il “Road to Torino”, promossi dalla Fitp. Protagonisti i ragazzi dagli Under 9 agli Under 14. In contemporanea con le Nitto Atp Finals, a Torino vanno dunque in scena i Master dei due circuiti.
Nel tabellone Under 13 maschile al Tirumapifort Asd Alessandro Bacchini (Tc Riccione) è stato battuto nei quarti per 7-5, 2-6, 10-2 da Emilio Oliaro.
L’Under 10 maschile va in scena al Dlf Torino, nei quarti è andato al ravennate Tobias Amadori, allievo della scuola di Tennix Training Center di Porto Fuori, il derby romagnolo contro Gianmarco Diana (Tc Riccione) per 7-5, 6-4.
L’ Under 12 maschile è in corso al Cus Torino dove Gabriele De Vita (Tc Faenza) è stato battuto 6-7, 6-4, 10-2 da Roberto Cantelmo.