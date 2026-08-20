Tennis, Amadio, Pazzaglini, Scungio promossi al Cerri

Avanza il torneo Under 12, maschile e femminile, organizzato dal Ct Cerri di Cattolica. Nel maschile si qualificano per il tabellone finale Achille Amadio, Nicolò Pazzaglini e Tommaso Scungio del Tc Riccione e Michele Catalano (Asd Doro). Turno di qualificazione: Michele Catalano (n.1)-Giovanni Tomasetti 6-1, 6-3, Achille Amadio (n.4)-Pietro Bonacini 6-2, 6-3, Nicolò Pazzaglini-Andrea Magnoni (n.3) 6-0, 3-1 e ritiro, Tommaso Scungio (n.2)-Simone Berdicchia 6-3, 6-1.

Femminile, secondo tabellone, secondo turno: Matilda Mattioli-Sofia Grimandi 6-3, 6-2.