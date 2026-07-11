Tennis, Amadio e Battistini al 6° turno a Rimini

Avanza il torneo di 4° categoria maschile organizzato dal Ct Rimini. Tabellone finale, quarto turno: Alessandro Guzinschi (4.3)-Dante Bevilacqua (4.4) 7-6 (8), 6-3, Vittorio Patrignani (4.2)-Francesco Palmieri (4.3) 6-1, 6-1, Manuel Mussoni (4.3)-Mirko Viroli (4.4) 6-2, 4-6, 10-3, Marco Gottardo Mellina (4.3)-Marco Sartini (4.5) 6-2, 6-1, Patricio Friguglietti (4.4)-Andrea Milano (4.3) 6-2, 6-2, Alessandro Baracchini (4.3)-Daniele Mingucci (4.2) 6-0, 4-1 e ritiro, Andrea Mandolesi (4.3)-Lorenzo Zenobi (Nc) 6-0, 6-0, Pietro Calzolari (4.5)-Roberto Montori (4.3) 6-4, 6-1, Marco Fuschillo (4.3)-Pierluigi Pennacchini (4.4) 6-3, 6-1, Fulvio Fracassi (4.3)-Davide Rocchetta (4.4) 6-2, 6-0, Luca Violini (4.3)-Iacopo Marconi (4.4) 6-0, 6-1, Tommaso Turchi (4.2)-Claudio Masinelli (4.3) 6-3, 6-0, Orazio Fazio (4.3)-Diego Pasquinoni (4.4) 6-4, 6-1.
Quinto turno: Adriano Amadio (4.1)-Gianluca Tamburini (4.4) 5-7, 7-6 (5) e ritiro, Matteo Battistini (4.3)-Achille Amadio (4.2) 6-2, 6-2.