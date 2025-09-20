Tennis, Amadio-Baldinini finale “rosa” a Riccione

Sono alle battute finali sui campi del Tennis Club Riccione le pre-qualificazioni di 4° femminili con destinazione finale il Master del Foro Italico. Nel singolare finale domani (dalle 17.30) tra Anita Amadio e Valentina Baldinini, un derby del Tc Riccione. Quarti: Anita Amadio (4.1, n.3)-Francesca Stefanelli (4.3) 7-5, 6-3, Camilla Brolli (4.1, n.1)-Federica Bartolini (4.4) 5-7, 6-2, 11-9, Valentina Baldinini (4.4)-Claudia Crescentini (4.1) 6-4, 6-1, Roberta Fabbri (4.1, n.2)-Francesca Sistu (4.3) 6-2, 6-1. Semifinali: Amadio-Fabbri 6-4, 6-2, Baldinini-Brolli 6-4, 7-5.