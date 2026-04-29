Tennis: Amadei in semifinale al “Memorial Farina” del Maretennis, Bomba nei quarti all’Under 16 del Tc Coriano

BELLARIA. Alle battute finali sui campi del Maretennis il torneo di 4° maschile e femminile (limitato ai 4.3), il memorial “Farina”. Il torneo terrà banco fino al 3 maggio ed è diretto dal giudice di gara Rossano Paganelli, direttore di gara Alessandro Manco.
Nel maschile conquista le semifinali Alessio Amadei.
3° turno: Vincenzo Carletti (4.3)-Pietro Fabbri (4.3, n.8) 7-5, 6-0, Massimo Montanari (4.3, n.1)-Dante Bevilacqua (4.4) 6-2, 6-2.
Quarti: Tommaso Onofri (4.3, n.4)-Giovanni Arcangeli (4.3, n.5) 6-2, 2-6, 10-7, Tazio Zannoni (4.3, n.3)-Federico Boschi (4.3) 6-4, 2-6, 12-10, Alessio Amadei (4.3, n.2)-Marco Cantagallo (4.4) 6-0, 6-2.
Nel femminile semifinali per Luigia Rasi, Patrizia Pritelli, Silvia Urbini e Rita Sacchetti. Quarti: Luigia Rasi (4.4)-Bianca Bulzamini (4.3, n.3) 6-1, 4-6, 10-8, Patrizia Pritelli (4.3, n.1)-Letizia Cavalli (4.4) 3-6, 6-1, 10-2, Silvia Urbini (Nc)-Vittoria Pracucci (4.3) 6-0, 6-2, Rita Sacchetti (4.4)-Mariangela Leporale (4.3, n.2) 6-2, 0-6, 10-4.
CORIANO. Avanza il torneo nazionale giovanile Under 16, maschile e femminile, organizzato dal Tennis Club Coriano. Si tratta del trofeo “Città di Coriano” che vede al via 61 giocatori. Nel maschile, Sezione finale, 1° turno: Emanuele Battistini-Alberto Lonfernini 3-6, 6-1, 10-4, Francesca Camagni-Luca Calzini 0-6, 7-6, 10-5, Pietro Fabbri-Mattia Franchini 5-7, 6-2, 10-1, Leonardo Pedrella Moroni-Edoardo Fulvi Ugolini 6-4, 6-2. 2° turno: Samuel Cavallini-Nicolò Della Chiara 7-5, 4-6, 11-9. Già nei quarti Emmanuele Bomba.
Nel femminile ottavi: Elena Stella-Giulia Dell’Aquila 6-4, 6-0. In semifinale Elisabetta Pastore (n.3).
Il giudice di gara è Galileo Guiducci. Il torneo terrà banco fino al 3 maggio.