Tennis, Amadei e Vanni vincono a Faenza

Al rush finale sui campi del Ct Venustas il classico torneo Under 12-14-16, maschile e femminile, il Trofeo del Gelso dedicato ai giovani prospetti. Under 12 femminile, in finale Emma Curcio (Ct Cesena) e Alessia Sofia Badea (Ct Massa).
Semifinale: Alessia Sofia Badea (n.1)-Rebecca Dall’Olio (n.4) 7-6 (6), 3-6, 10-3, Emma Curcio-Stefania Medeea Samoila (n.2) 7-5, 4-6, 10-4.
Under 12 maschile quarti: Patrick Balc-Matteo Silvani 6-2, 6-1.
Nell’Under 14 femminile in finale Bianca Amadei (n.1), portacolori del Ct Massa Lombarda, ha battuto 6-1, 6-0 Anna Gennari (n.2), del Ct Cerri, che a sua volta in semifinale aveva eliminato Amelia Cavicchio per 6-0, 6-1.
Nel maschile semifinali Leo Mazzarini, Alessandro Teodorani, Tommaso Pilati e Marco Bonora. Quarti: Alessandro Teodorani (n.1)-Giacomo Balzani 7-6 (4), 6-1, Leo Mazzarini-Francesco Zanzini (n.4) 6-1, 7-6 (5), Tommaso Pilati (n.3)-Lorenzo Mattioli 6-3, 6-4.
Nell’Under 16 femminile vittoria di Lucrezia Vanni (n.2), portacolori del Tc Faenza, che in semifinale ha superato Petra Salvi 6-0, 3-6, 10-6 e in finale Sofia Baldani (Tc Viserba) 2-6, 6-3, 10-7. Under 16 maschile, secondo turno tabellone finale: Manuel Morini-Edoardo Fulvi Ugolini 4-6, 6-3, 10-3, Leonardo Pedrella Moroni-Francesco Camagni 6-7 (2), 6-1, 12-10.