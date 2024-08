Tennis, Altini e Natali vincono a Porto Fuori

A Porto Fuori, organizzato da Tennix Training Center, è andato in scena il Rodeo giovanile Under 10 e 14, maschile e femminile. Nell’Under 14 femminile vittoria di Ludovica Altini (Tc Faenza), testa di serie n.1, che ha battuto in semifinale Attila Savolt 4-1, 4-1 e in finale Francesca Mora (n.2) 4-2, 4-0. Nell’Under 10 maschile vittoria di Tommaso Pamato (Tc Schio) che in finale ha battuto 5-3, 5-3 Leonardo Castori (Tennix Training Center). Semifinali: Castori-Michele Catalano 5-3, 4-2, Pamato-Luca Malagoli 4-1, 4-0. Nell’Under 14 maschile sul gradino più alto sale Valerio Piacenti. Il portacolori del Circolo Sportivo Italia, testa di serie n.1, ha beneficiato in semifinale del ritiro di Dante Terzi, mentre in finale ha sconfitto Alessandro Berardi (n.2), portacolori del Ct Fano, per 5-4 (3), 4-1. Nell’Under 10 femminile successo di Giulia Natali (Ct Rimini) che ha battuto in semifinale Giorgia Rombi 4-1, 4-1 e in finale Alessia Torresi (Ct Albinea) per 4-0, 4-2.