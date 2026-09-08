Tennis, Aloisi si qualifica a Rimini

Primi match sui campi del Ct Rimini per la tappa del Circuito Regionale Emilia Romagna Junior Tour Under 10-12-14, maschile e femminile. Under 9, primo turno: Davide Marchioni-Gioele Coslovi Sebri 4-6, 6-4, 10-4, Luca Giovanelli-Pietro Monti 7-5, 3-1 e ritiro, Giulio Merendino-Liam Fedeli 6-0, 6-1, Giovanni Morbidelli-Riccardo Monti 6-0, 6-1. Turno di qualificazione: Luca Giovanelli-Davide Marchioni 3-6, 6-3, 10-4, Giulio Merendino-Giovanni Morbidelli 6-2, 7-5.
Under 12 maschile, primo tabellone, turno di qualificazione: Kervens Villa-Pietro Frisoni (n.1) 6-2, 6-1. Under 12 femminile tabellone finale, 1° turno: Beatrice Mazzotti-Matilde Montagna 7-5, 6-3, Bethshaica Villa-Aurora Gianni 6-2, 6-1.
Under 14 maschile terzo turno: Erik Zani-Alessandro Morigi 7-5, 6-4, Lorenzo Casadei-Filippo Lombardini 7-5, 6-2, Tommaso Volponi (n.5)-Enea Giulio Barraco 6-1, 6-4. Turno di qualificazione: Lorenzo Aloisi-Achille Amadio (n.4) 6-3, 6-1.