Tennis, Aloisi, Lenzi, Finotti avanti a Massa

Primi match nel torneo Under 10-12-14, maschile e femminile, organizzato dal Ct Massa Lombarda, il trofeo “Frizer”. Tabellone Under 9, turno di qualificazione: Alvise Scarpa-Gabriele Corghi 6-3, 6-1, Andrea Dal Pozzo-Filippo Raggi 6-1, 6-4.
Under 12 femminile secondo turno: Sara Moreira Ruffoni-Teresa Volpe 6-1, 6-3, Erica Garavini-Helene Niyongabo 6-2, 6-1, Giulia Maria Formicuzzi-Ilaria Orselli 6-4, 6-1.
Under 12 maschile tabellone finale, primo turno: Giulio Turati-Luca Pralea 3-0 e ritiro, Tommaso Drei-Alessandro Guidotti 6-3, 6-0, Leopoldo Scarpa-Francesco Gardenghi 6-1, 7-6 (8), Nicola Tassinari-Jacopo Tazzari 6-3, 6-1, Francesco Minguzzi-Alessio Morozzi 7-5, 2-1 e ritiro.
Under 14 maschile 2° turno sezione 4° categoria: Lorenzo Aloisi-Mattia Padovan 6-2, 6-2, Tommaso Lenzi-Manuel Celli 6-1, 6-1, Pietro Rambelli-Alessandro Morigi 2-6, 6-0, 10-7, Francesco Finotti-Rayan Milandri 6-1, 6-1, Gabriele Biagi-Riccardo Paglionico 6-2, 6-0.