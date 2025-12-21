Tennis: Alletti, Aber, Mamini e Cadar all’Open dell’Ata Battisti Trento

TRENTO. Le 2.5 Silvia Alletti e Sara Aber e le 2.6 Sandy Mamini e Sofia Cadar scenderanno in campo nel torneo nazionale Open partito sabato sui campi in veloce dell’Ata Battisti di Trento (8.150 euro di montepremi con il torneo maschile). Le stesse, con l’aggiunta delle 2.7 del Tc Viserba, Maria Bianca Bovara e Viola Amati, giocheranno dal 26 dicembre il torneo nazionale Open del Circolo Tennis Trento che va in scena sulla terra battuta con un montepremi complessivo di 6.410 euro, il classico Torneo di Capodanno.