Tennis, alle 19 la finale al Venustas

Nicola Filippi ed Edoardo Pagnoni si giocheranno alle 19 sui campi del Ct Venustas il titolo nel torneo Open dotato di 1000 euro di montepremi. In semifinale il n.1 del seeding, il 2.3 forlivese Nicola Filippi (Forum Tennis) ha battuto 6-1, 6-4 il 2.5 riminese Luca Bartoli (Tc Viserba), testa di serie n.4. Nell’altra semifinale, tra due giovani che hanno ampi margini di progresso anche a livello internazionale, si è imposto Edoardo Pagnoni. Il 2.5 verucchiese allievo della scuola agonistica del Valmarecchia Sporting Club, testa di serie n.2, ha battuto il 2.7 cesenate Gabriele Sgroi (Ct Cesena) 6-3, 6-4.