Tennis, all’Up Pellegrini vince a tavolino

Al rush finale il torneo di 3° organizzato dal Circolo Up Tennis di Torre Pedrera. Nel match-clou successo senza colpo ferire di Daniel Pellegrini (Asbi Imola) per il ritiro di Giovanni Fabiani (Ct Cicconetti). Una conclusione legata anche al maltempo di domenica che ha fatto saltare tutti i programmi. Semifinali: Daniel Pellegrini (3.5)-Mirko Giardi (3.5) 6-1, 6-3, Giovanni Fabiani (3.4, n.9)-Carlo Conti (4.2) 6-2, 4-6, 10-7.
Intanto da sabato va in scena, sempre sui campi dell’Up Tennis, il torneo nazionale Open “Nbz” dotato di un montepremi di 1500 euro. Tabellone Nc, secondo turno: Giampaolo Manfredini (n.3)-Matteo Focchi 6-2, 6-0, Enrico Fantini-Gerardo Ragazzo 6-0, 6-2. Turno di qualificazione: Gianluca Manzi (n.1)-Gabriele Fabbri 6-0, 6-3, Diego Ricci-Nicolò Mussoni (n.2) 3-6, 6-4, 10-5.