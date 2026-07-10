Tennis: Alice Rossi, Carlotti, Padovani, Savini e Marcantoni avanti tutta al Cerri

CATTOLICA. Al Circolo Tennis Cerri di Cattolica va in scena torneo nazionale Open maschile e femminile. Si tratta del “Cerri Open Porsche 13-Trofeo Augusto Gabellini”. Nel torneo maschile conquistano il 3° turno, tra gli altri, Enea Carlotti, Luca Padovani, Beniamino Savini e Alessandro Marcantoni. Tabellone finale, 2° turno: Enea Sabatini (2.8)-Alessandro Cortesi (3.2) 1-6, 6-4, 10-8, Giulio Zamboni Campadelli (2.8)-Lorenzo Ravaglia (3.1) 6-4, 6-3, Leonardo Romano (3.1)-Dario Zamagna (2.8) 2-0 e ritiro, Enea Carlotti (3.1)-Ettore Moretti (2.8) 6-2, 2-6, 10-8, Luca Padovani (2.8)-Alessio Balestrieri (2.7) 6-4, 4-2 e ritiro, Beniamino Savini (2.7)-Pietro Spezi (3.1) 6-2, 6-3, Riccardo Donato Logrippo (2.7)-Luca Butti (2.8) 6-1, 6-4, Riccardo Muratori (2.7)-Jacopo Liverani (2.8) 7-5, 6-3, Alessandro Marcantoni (3.1)-Pietro Vagnini (2.8) 6-2, 3-6, 10-4.

Nel femminile super esordio nel main-draw per Alice Rossi (Tc Riccione). Tabellone di 3° turno di qualificazione: Margherita Busi (3.1, n.2)-Cecilia Rondinelli (3.3) 6-3, 6-3, Sara Chierici (3.1)-Diletta Sabbioni (3.1, n.4) 6-1, 6-1, Gioia Bassi (3.1)-Carlotta Mercolini (3.1, n.5) 6-0, 6-2. Primo turno tabellone finale: Rachele Franchini (2.7)-Marta Bertozzi (3.1) 6-1, 6-1, Francesca Mora (3.1)-Matilde Morri (2.7) 7-5, 5-7, 10-8, Alice Rossi (2.8)-Elena Fabrizia Campi (3.1) 7-5, 6-3.