Tennis, Alice Gubertini vince l’Open del Ct Cacciari, i Quarta in campo al Tc Mercatese e al Tc Viserba

IMOLA. Alice Gubertini si aggiudica il torneo nazionale Open organizzato dal Circolo Tennis Cacciari di Imola, il 3° trofeo “F.C. Costruzioni”, 6° memorial “Giampiero De Giovanni”, Open femminile dotato di 1500 euro di montepremi. In una finale molto interessante la portacolori dello Sporting Club Sassuolo ha battuto l’imolese Camilla Scala (Club Tennis Ceriano), giocatrice di notevole esperienza e di grande qualità, per 6-1, 6-4. La 21enne emiliana in continua ascesa, autrice in semifinale dell’eliminazione della 2.5 Giulia Tozzola (n.2), si è confermata in grandi condizioni di forma anche nell’atto conclusivo del torneo imolese, organizzato nel ricordo di un grande amico del tennis imolese e regionale, prematuramente scomparso. Al termine le premiazioni effettuate dal presidente del Circolo, Vittoria Zoli, dall’assessore ai lavori pubblici, Pierangelo Raffini, e dallo sponsor, Ferruccio Carosella.

Ottavi: Francesca Terzi (2.5, n.4)-Sandy Mamini (2.6) 6-2, 7-6 (4), Beatrice Bruni Lotti (2.7)-Viola Ranieri (3.3) 6-1, 6-0, Eleonora Rescia (2.5, n.5)-Mia Chiantella (2.6) 6-0, 6-1, Alice Gubertini (2.5, n.3)-Sofia Regina (2.7) 6-3, 6-2.

Quarti anche per Clara Sansoni (2.8) ed Agnese Stagni (2.6). Quarti: Scala-Sansoni 6-7 (4), 6-1, 10-8, Rescia-Terzi 7-6 (0), 6-1, Gubertini-Stagni 6-0, 6-2, Tozzola-Bruni Lotti 7-5, 6-2. Semifinali: Gubertini-Tozzola 6-3, 6-4, Scala-Rescia 6-0, 6-3.

Il giudice di gara è stata Tiziana Tori, direttore di gara Antonio Di Perna.

MERCATO SARACENO. E’ scattato sabato il torneo nazionale di 4° categoria organizzato dal Tennis Club Mercatese, il torneo “Marchi Giorgio”. Sono 25 i giocatori al via in questo torneo che terrà banco fino al 6 ottobre. In bella evidenza Lorenzo Sperandio, Alessandro Zamagni ed Enrico Rossi.

2° turno: Lorenzo Sperandio (4.3)-Emanuele Battistini (4.3) 6-2, 1-6, 10-4, Alessandro Zamagni (4.4)-Alessandro Piraccini (4.6) 6-3, 6-2, Enrico Rossi (4.3)-Luca Mainetti (Nc) 6-3, 6-3. Si qualifica per gli ottavi Massimo Santi (4.5), quarti per Angelo Campagna (4.1, n.3).

Il giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Raffaele Brunelli.

VISERBA. In pieno svolgimento il torneo nazionale di 4° categoria maschile organizzato dal Tennis Club Viserba.

Disco verde per Davide Mandelli (Ct Rimini), Gaddo Camporesi (Forum Tennis Forlì) e Lorenzi Scarpellini (Ct Casalboni).

Risultati 2° turno: Pietro Cocozza (Nc)-Filippo Canini (Nc) 6-2, 6-4, Enrico Fantini (Nc)-Redeo Biondi (4.6) 6-2, 5-7, 10-4, Mattia Baschetti (Nc)-Paolo Crociani (Nc) 6-2, 6-0, Davide Mandelli (4.6)-Filippo Ricciardi (4.6) 6-1, 6-0, Baldassare Casamichiela (Nc)-Mattia Bartolucci (Nc) 6-3, 6-1. 3° turno: Federico Dellarosa (4.3)-Giorgio Nardini (4.3) 6-0, 6-0, Leonardo Montinari (4.4)-Marco Valli (4.4) 6-3, 6-4, Angelo Salfo (4.3)-Simone Cicognani (4.3) 6-1, 6-4, Gian Nicola Lonfernini (4.3)-Federico Manzelli (4.3) 6-1, 6-0, Gaddo Camporesi (4.3)-Daniel Pellegrini (4.3) 6-2, 6-4, Lorenzo Scarpellini (4.3)-Romeo Fabbri (4.3) 7-6, 7-5,

Il giudice di gara è Antonio Giorgetti, direttore di gara Marco Mazza.