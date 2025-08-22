Tennis, Alice Balducci vince l’Under 12 del Ct Cerri

CATTOLICA. Primi verdetti nel torneo nazionale Under 12, maschile e femminile, organizzato dal Circolo Tennis Cerri di Cattolica.Nel femminile finale tra Alice Balducci (Ct Cesena) e Vittoria Milesi (Ct Giotto Arezzo). Successo di Balducci per 6-4, 6-4, al termine la premiazione effettuata dal presidente Pierangelo Cerri.Quarti: Elisabetta Pastore (n.4)-Benedetta Mineo 6-1, 6-0, Vittoria Milesi (n.3)-Viola Rapaccioni 6-2, 6-3. Semifinali anche per Arianna Storani (n.2). Semifinali: Alice Balducci (n.1)-Elisabetta Pastore 6-1, 6-0, Vittoria Milesi-Arianna Storani 6-1, 6-3.Nel maschile si qualificano per le semifinali Tommaso Cavassi e Tommaso Monti.1° turno tabellone finale: Patrick Balc-Alessandro Marcolini 5-7, 6-3, 10-7. Quarti: Tommaso Cavassi-Christian Dreon (n.4) 6-2, 7-5, Tommaso Monti (n.2)-Gianmaria Mussoni 6-1, 6-1.