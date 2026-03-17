Tennis, Alice Angeli vince il Terza del Ct Cesena

CESENA. Alice Angeli (Polisportiva Tennis Vallesavio) supera nettamente Giulia D’Altri (Ct Cesena) per 6-2, 6-0 e conquista il torneo nazionale di 3° categoria femminile organizzato dal Circolo Tennis Cesena. Una superiorità piuttosto netta quella di Alice Angeli mostrata nel corso di tutto il torneo.
Nella seconda semifinale di domenica Giulia D’Altri (Ct Cesena) si era imposta su Jessica Barbieri (Tc Viserba) per 6-4, 6-7 (5), 10-5.
Quarti: Alice Angeli (3.3)-Federica Matteucci (3.1, n.1) 6-0, 7-6 (3), Ginevra Baldazzi (3.2, n.4)-Alice Amadori (4.1) 3-6, 6-1, 10-8, Giulia D’Altri (3.2, n.3)-Jana Savolt (3.3) 7-5, 6-3, Jessica Barbieri (3.3)-Silvia Tartari (3.1, n.2) 4-6, 6-4, 18-16.
Il giudice di gara è stato Andrea Bellelli.