Tennis, Alice Amadori vince a Pinarella

Entra nella fase clou al Ten Sport Center di Pinarella il torneo di 4° categoria, maschile e femminile. Il primo a conquistare i quarti è stato Gian Luca Cerchierini (Pol.Buscherini). Quinto turno: Giacomo Fogli (4.4)-Lorenzo Scarpellini (4.3) 6-1, 6-4, Giacomo Costanzo (4.1, n.4)-Federico Boschi (Nc) 6-3, 7-5, Giuseppe Leoncini (4.1)-Mario Nannucci (4.2) 6-2, 6-2, Umberto Saetti (Nc)-Luca Continelli (4.1, n.5) 6-4, 6-2, Simone Balzani (4.1, n.6)-Alessandro Piraccini (4.3) 6-2, 6-2, Vincenzo Marino (4.1)-Giovanni Sgarbi (4.2) 6-3, 6-2, Lorenzo Vicari (4.1, n.3)-Matteo Camerani (4.3) 6-1, 6-1, Marcello Piccinini (4.1, n.7)-Giovanni Melandri (Nc) 7-5, 6-2, Enrico Bosi (4.3)-Gianni Masotti (4.2) 4-6, 6-4, 11-9, Marco Martelli (4.2)-Andrea Bernardi (4.1, n.11) 5-7, 4-4 e ritiro, Mirco Tieghi (4.1, n.10)-Fabrizio Romagnoli (4.2) 6-4, 6-2.

Ottavi: Gian Luca Cerchierini (4.2)-Daniele Miani (4.1, n.9) 6-1, 3-6, 10-8,

Nel femminile successo di Alice Amadori (Ct Cesena) che in finale ha battuto Stefania Ciucci (Country Club Castelmaggiore) 6-2, 5-1 e ritiro. Semifinali: Alice Amadori (4.1, n.1)-Bianca Bulzamini (4.3) 6-0, 6-0, Stefania Ciucci (4.2)-Melania Vancini (4.1, n.2) 6-3, 6-4.