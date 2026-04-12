Tennis, Alex Fabbri vince l’Over 45 nel Circuito Veterani “M2” del Forum

FORLI’. Entra nella fase finale il torneo nazionale valido per il Circuito Regionale Veterani Over 45-55-65 e 70 organizzato dal Forum Tennis Forlì, il trofeo “Centro Dentale M2”.
Nell’Over 45 finale tra Stefano Agostino (Davi.s Tennis Team) ed il ravennate Alex Fabbri (Club Giardino Carpi). Facile successo del romagnolo per 6-0, 6-0.
Semifinali: Alex Fabbri (2.8, n.1)-Giuliano La Barba (4.2) n.d., Stefano Agostino (3.4)-Federico Antonini (3.2, n.2) 4-6, 6-1, 10-3.
Nel tabellone Over 55 in finale Alessandro Di Vittorio (Polisportiva Il Circolo di Sarsina) e Stefano Bandini (Forum Tennis Forlì).
Semifinali: Alessandro Di Vittorio (3.3, n.3)-Massimiliano Antonini (3.3, n.2) 6-2, 6-4, Stefano Bandini (3.4)-Gaddo Camporesi (3.4) 6-1, 6-1.
Nell’Over 65 in finale Mauro Tassinari (Ct Castenaso).
Tabellone finale, 1° turno: Fabrizio Rubbi (3.5)-Francesco Benanchi (4.2) 7-6 (8), 7-5, Massimo Guermandi (3.5)-Stefano Bassetti (4.4) 6-4, 1-6, 10-3. Semifinale: Mauro Tassinari (3.4, n.2)-Massimo Feriozzi (4.3) 6-1, 6-1.
Nel torneo Over 70 finale tra Franco Torreggiani (Sport Social Club Ssd) e Roberto Gallerani (Sport Social Club Ssd).
Quarti: Mauro Casadei (Nc)-Daniele Alberti (4.3) 4-6, 7-6 (4), 10-7, Luigi Angelo Bertaccini (4.3, n.2)-Enrico Arfelli (4.5) 6-2, 6-4, Roberto Gallerani (4.3)-Aldo Fabbri (4.5) 7-5, 6-3, Franco Torreggiani (4.1, n.1)-Claudio Fogli (4.3) 6-4, 6-4. Semifinali: Torreggiani-Casadei 6-1, 6-3, Gallerani-Bertaccini 6-1, 6-4.
Il giudice di gara è Graziano Farolfi.