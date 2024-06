Tennis, Alex Fabbri in semifinale a Cervia

Entra nel vivo il torneo Veterani alla Polisportiva 2000 Cervia. Nell’Over 45 il primo giocatore che conquista le semifinali è Alex Fabbri (Ct Bagnacavallo) dopo il successo per 6-0, 6-0 su Emanuele Guaragnella. Over 55 secondo turno tabellone finale: Gabriele Guerrini (3.5)-Claudio Fantini (3.5)-Cristiano Savoia (4.1) 6-3, 6-0, Bernardino Albertazzi (3.4)-Silvano Rinaldi (4.2) 6-2, 6-1, Stefano Cornacchia (4.1)-Giuseppe Leoncini (3.4) 6-3, 6-2. Ottavi per Maurizio Mascanzoni (4.2), quarti anche per Fabrizio Rubbi (3.4). Over 65, ottavi: Claudio Fogli (4.2, n.6)-Luigi Vicari (4.4) 6-0, 6-1, Stefano Mambelli (4.3)-Marco Barboni (4.4) 6-0, 6-2, Andrea Ancona (4.2, n.5)-Maurizio Tappi (4.4) 7-5, 6-2. Quarti: Luigi Angelo Bertaccini (4.1, n.3)-Claudio Fogli (4-2, n.6) 1-6, 6-4, 10-8, Marino Masi (4.1, n.2)-Claudio Frontini (4.2, n.7) 6-1, 6-3.