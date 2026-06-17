Tennis, Alessia Barducci vince l’Under 14 dell’Emilia Romagna Junior Tour al Tc Ippodromo

Tennis
La premiazione del torneo Under 14 femminile al Tc Ippdromo
La premiazione del torneo Under 14 femminile al Tc Ippdromo

Al rush finale sui campi del Tennis Club Ippodromo di Cesena il torneo giovanile Under 10-12-14, maschile e femminile, tappa del circuito “Emilia Romagna Junior Tour”. Si tratta del Circuito regionale d’eccellenza per il settore giovanile.

Nell’Under 14 femminile in finale Alessia Barducci (n.1) ed Emma Mattone (n.2). La portacolori del Ct Cesenatico ha battuto in semifinale 6-1, 6-1 Lia Minghini. In finale anche Emma Mattone (n.2). La portacolori del Ct Casalboni ha battuto in semifinale Greta Aldini per 6-0, 6-0. Nel match-clou si è imposta Emma Mattone per 6-0, 6-1.

Il giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Michele Zignani che ha proceduto alle premiazioni.

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