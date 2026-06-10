Tennis, Alessia Barducci in finale all’Ippodromo

Macina risultati sui campi del Tc Ippodromo di Cesena il torneo Under 10-12-14, maschile e femminile, tappa del circuito “Emilia Romagna Junior Tour”. Under 10, maschile ottavi: Francesco Di Lena (Nc)-Edoardo Grilli 6-0, 6-0, Leonardo Gaudenzi-Elia Pini 6-3, 3-6, 10-1, Thomas Mancini-Mattia Paganelli 6-0, 6-0, Tommaso Tassoni-Martino Cicognani 6-4, 6-0, Diego Pedro Soricelli-Enrico Piraccini 6-4, 6-3. Under 10 femminile, primo turno: Vera Bacchi-Matilde Fusai 6-1, 4-6, 10-6.
Under 12 maschile, secondo turno: Filippo Guerrini-Alessandro Frezza 4-6, 6-4, 11-9. Terzo turno: Manuel Vacca-Tommaso Giuliani 6-1, 6-0, Giacomo Barbieri-Matteo Lotti 6-0, 6-3. Under 12 femminile avanzano Maya Puscas e Ilaria Orselli. Secondo turno: Maya Puscas-Isabella Dalmonte 6-0, 6-0, Ilaria Orselli-Alissa Capellini 6-4, 6-2.
Under 14, secondo tabellone, secondo turno: Thomas Carroli-Julian Macini 6-4, 6-3. Turno di qualificazione: Riccardo Degli Angeli (n.3)-Edoardo Casadei 6-1, 6-1, Riccardo Cenerelli-Francesco Leon Benericetti (n.4) 6-0, 6-3, Davide Bendandi (n.5)-Elia Samorè 7-6, 6-2. Nel femminile la prima finalista è Alessia Barducci (n.1). La portacolori del Ct Cesenatico ha battuto in semifinale 6-1, 6-1 Lia Minghini. Si qualifica Greta Aldini (n.2) grazie alle vittoria per 6-3, 6-3 su Chiara Gramellini.