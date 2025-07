Tennis, Alessia Barducci in finale a Viserba

Avanza sui campi del Tc Viserba la tappa del circuito giovanile Emilia Romagna Junior Tour riservato alla categorie Under 10-12-14, maschili e femminili. Under 10 femminile, primo turno: Ginevra Baronciani-Anita Brolli 6-3, 6-2. Under 10 maschile, turno di qualificazione: Leonard Kai Fratesi-Leonardo Oligeri 6-3, 6-1.

Nell’Under 12 femminile finale tra Petra Salvi (n.1), portacolori del Tennis Modena e Alessia Barducci (Ct Cesena) che in semifinale ha battuto 6-0, 7-6 Elisabetta Pastore (n.2). Under 12 maschile, quarto turno: David Vichi-Diego Barchi 3-6, 6-3, 10-6, Matteo Coppini-Samuele Bettella 6-0, 6-2, Tommaso Scungio-Elia Samorè (n.3) 6-2, 6-2.

Under 14 femminile terzo turno: Maria Vittoria Messina-Anna Parmeggiani 3-6, 6-1, 10-8, Emma Moroni-Valentina Baldinini 6-7, 6-2, 12-10. Quarto turno: Giulia Conti-Cecilia Corbelli 6-2, 6-3, Maria Vittoria Messina-Anna Parmeggiani 3-6, 6-1, 10-8. Under 14 maschile, turno di qualificazione: Leone Matteo Geri (n.1)-Nicolò Tudini 6-2, 6-0, Timofey Levchenko (n.8)-Francesco Martinini 7-5, 6-4, Giacomo Forti-Francesco Moretti (n.5) 3-6, 6-2, 10-5, Andrea Fabbri-Andrea Samori (n.6) 6-2, 5-7, 10-8, Umberto Gam Frederick Fratesi-Francesco Zanzini (n.2) 6-1, 6-3.