Tennis, Alessandro Terranova e Alessia Rocchi vincono il Quarta del Parckin

CESENATICO. Ultime battute sui campi del Tc Parckin di Cesenatico per il torneo nazionale di 4° categoria, maschile e femminile, ed il doppio maschile di 3° categoria (limitato al 4° gruppo), entrambi giunti alla seconda edizione.

Nel torneo maschile in finale Alessandro Terranova (Tc Parckin Cesenatico) ha battuto 6-4, 6-2 Stefano Goretti (At Bibbiena).

Quarti: Alessandro Terranova (4.1, n.1)-Giulio Venturi (4.1) 6-0, 6-0, Balzani-Mariani 4-6, 7-5, 10-4, Costanzo-Biondi 6-2, 7-5, Goretti-Fagioli 6-3, 6-3. Semifinali: Terranova-Simone Balzani (4.2) 6-0, 6-2, Stefano Goretti (4.3)-Giacomo Costanzo (4.2) 6-4, 6-1.

Nel femminile le protagoniste del match-clou sono Carlotta Bondi (Tc Ippodromo) ed Alessia Rocchi (Tennis Modena). Si è imposta Alessia Rocchi per 6-4, 6-2.

Quarti: Giulia Natali (4.1, n.3)-Elisabetta Dallari (4.2) 4-6, 6-3, 10-8, Alessia Rocchi (4.1, n.2)-Barbara Salvi (4.3) 7-5, 6-3, Carlotta Bondi (4.2, n.4)-Cecilia Spighi (4.2, n.5) 6-3, 1-6, 10-5, Lucia Barbieri (4.3)-Sofia Marino (4.1, n.1) 2-6, 6-0, 10-8. Semifinali: Bondi-Barbieri 6-4, 6-2, Rocchi-Natali 7-6 (4), 6-4.

Nel doppio maschile in finale la coppia formata da Antonio Contarini ed Alberto Scafoletti (n.1) opposta al tandem composto da Francesco Bellarmino e Nicolò Ceccarelli (n.2) che in semifinale hanno battuto 6-3, 6-3 Valzania-Sirilli (n.3). Ha vinto il titolo la coppia Bellarmino-Ceccarelli per 7-5, 7-5.

In questo caso il giudice di gara è David Caminati, direttrice di gara Rossella Mercadini.