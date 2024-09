Tennis, Alessandro Pesaresi vince il Terza del Misano Sporting Club

MISANO. Alessandro Pesaresi vince il torneo nazionale di 3° categoria organizzato dal Misano Sporting Club. Il portacolori del Ten Sport Center ha battuti in semifinale Enrico Gaddoni per 6-0, 6-2 ed in finale ha beneficiato del ritiro di Edoardo Pagnoni (Tc Valmarecchia) infortunatosi alla spalla.

Ottavi: Andrea Battazza (3.4)-Isaac Casalboni (3.3, n.5) 6-2, 2-6, 10-7, Enrico Gaddoni (3.4)-Alessandro Cortesi (3.3) 6-7, 6-1, 10-5, Nicolò Santi (3.3, n.7)-Stefano Vellucci (3.5) 6-1, 6-2. Quarti: Edoardo Pagnoni (3.1, n.1)-Federico Prandelli (3.5) 6-2, 6-1, Luca Butti (3.2, n.4)-Andrea Battazza 6-3, 6-0, Enrico Gaddoni-Bruno Di Benedetto (3.2, n.3) 6-3, 6-4, Alessandro Pesaresi (3.2, n.2)-Nicolò Santi (3.3, n.7) 6-1, 6-1. Semifinali: Pesaresi-Gaddoni 6-0, 6-2, Pagnoni-Butti 6-4, 6-0.