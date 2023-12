Tennis, Alessandro Pecci vince al Queen’s Club

Alessandro Pecci a segno nel torneo nazionale Open andato in scena sui campi indoor del Queen’s Club di Cattolica il trofeo “Galimberti Tennis Academy by Studio Sped” dotato di 2000 euro di montepremi, organizzato dalla Galimberti Tennis Academy. Nel torneo maschile finale tra Ludovico Vaccari (Tennis Modena) ed Alessandro Pecci, riccionese allievo dell’Academy cattolichina. Ha vinto il romagnolo in rimonta per 1-6, 6-1, 10-4, coronando un torneo che l’ha visto sempre protagonista. Al termine le premiazioni effettuate da Michele Bertuccioli, presidente del Queen’s Club.

Quarti: Ludovico Vaccari (2.3, n.4)-Leonardo Primucci (2.3, n.5) 5-7, 6-3, 10-6, Federico Bertuccioli (2.1, n.2)-Filippo Mazzola (2.4, n.7) 7-6, 6-4, Alessandro Pecci (2.1, n.3)-Alessandro Dragoni (2.3, n.6) 4-6, 6-3, 10-7. Semifinali senza giocare per il 2.7 Samuel Zannoni, portacolori del Tc Viserba, che ha beneficiato del forfait del n.1, il 2.1 Enrico Dalla Valle. Semifinali: Vaccari-Zannoni 6-2, 6-4, Pecci-Bertuccioli 6-3, 6-3. Nel torneo a conclusione intermedia vittoria di Andrea Bacchini, 3.1 del Tc Riccione, testa di serie n.1, in finale sull’altro 3.1 Enea Vinetti (n.2) per 7-6, 6-3.

Nel femminile successo in finale per la riminese Emma Ferrini, portacolori della Coopesaro Tennis, in finale su Sandy Mamini (Tc Faenza), per 6-0, 6-1. Le premiazioni sono state effettuate dal giudice arbitro Simone Lusini e dal maestro Nazario Boni.

Quarti: Emma Ferrini (2.4, n.1)-Diana Rolli (2.6) 6-1, 6-3, Ambra Tommasi (2.6)-Anastasia Ogno (2.5, n.4) 7-5, 6-0, Sandy Mamini (2.7)-Francesca Galli (2.5, n.3) 2-6, 6-1, 10-7, Victoria Zenato (2.6)-Anita Picchi (2.5, n.2) 6-2, 2-6, 11-9. Semifinali: Ferrini-Tommasi 6-4, 6-3, Mamini-Zenato 7-6, 6-3.

Il giudice di gara è Paolo Calbi, direttore di gara Giorgio Galimberti.