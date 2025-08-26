Tennis, Alessandro Capodimonte vince il Trofeo del Gavettone del Ct Venustas

IGEA MARINA. Al gran finale, sui campi del Circolo Tennis Venustas, il tradizionale Trofeo del Gavettone, il torneo nazionale di 3° categoria maschile. Protagonisti del match-clou sono stati Samuele Giacomazzi (Nettuno Tc Bologna) ed Alessandro Capodimonte (Sena Tennis). Ha vinto il titolo Alessandro Capodimonte al termine di una combattuta finale per 6-3, 4-6, 10-7.Quarti: Federico Bolognesi (3.1, n.1)-Gianfilippo Falconi (3.2, n.8) 6-2, 6-0, Samuele Giacomazzi (3.2)-Federico Attanasio (3.2, n.4) 6-2, 2-0 e ritiro, Alessandro Capodimonte (3.4)-Massimiliano Zamagni (3.1, n.3) 2-6, 6-2, 11-9, Flavio Millari (3.2)-Giovanni Neri (3.3) 6-2, 6-4. Semifinali: Giacomazzi-Bolognesi 6-2, 1-6, 10-8, Capodimonte-Millari 6-3, 6-3. Il torneo è stato diretto dalla giudice di gara Elisa Vandi.