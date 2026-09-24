Tennis, Alessandra Mazzola nei quarti a Plovdiv, Bilardo in semifinale in doppio a Monastir

Plovdiv. Alessandra Mazzola vola nei quarti nel torneo Itf Women’s Tour 50 bulgaro di Plovdiv (40.000 dollari, terra). Per la riccionese esordio con successo per 6-1, 4-6, 7-6 (5) contro la bulgara Rositsa Dencheva (n.2), una delle favorite del seeding, poi vittoria più netta negli ottavi per 6-2, 6-2 contro la serba Dunja Maric (qualificata). Ora quarti contro l’olandese Loes Ebeling Koning.
Monastir. Jacopo Bilardo conquista le semifinali in doppio nel torneo Itf Men’s Future tunisino di Monastir (15.000 dollari, hard outdoor). 1° turno: Bilardo-Ruggeri (n.2) b. Robert-Verwerft (Fra-Bel) 6-3, 6-7 (2), 11-9. Nei quarti successo su Chauhan-Nirundorn (Ind-Tha) per 6-2, 6-4.
Telavi. Michele Mecarelli (n.7) centra i quarti nel torneo Itf Men’s Future georgiano di Telavi (15.000 dollari, terra). Il giocatore che si allena alla Galimberti Tennis Academy all’esordio ha battuto 6-4, 6-3 il russo Artur Kukasian, negli ottavi si è ripetuto ai danni dell’altro russo Ruslan Tiukaev, battuto 4-6, 6-2, 7-6 (1). Ora derby azzurro con Edoardo Cherie Ligniere.