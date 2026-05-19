Tennis, Alessandra Mazzola avanti a Klagenfurt

Alessandra Mazzola parte con il piede giusto nel main-draw del torneo Itf Women’s Tour di Klagenfurt (30.000 dollari, terra). La riccionese ha battuto all’esordio la locale Claudia Gasparovic 6-3, 7-6 (5) ed ora se la vedrà contro l’ungherese Panna Bartha.
Marcello Serafini in campo nel torneo Itf Men’s Future di Monastir (15.000 dollari, hard outdoor). Il riccionese parte dal tabellone principale dove affronta all’esordio un qualificato, l’inglese Matthew Rankin.
Luigi Valletta si ferma all’ultimo turno delle qualificazioni nel torneo Itf di Doboj (15.000 dollari, terra). Il ravennate ha battuto il serbo Marko Savija per 7-6 (1), 7-5, poi nel turno finale delle qualificazioni è stato sconfitto 6-4, 6-3 dal serbo Vuk Radjenovic (n.3). Parte dal tabellone principale Jacopo Bilardo che affronta all’esordio un qualificato, l’ungherese Trisztan Gubi.