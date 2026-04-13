Tennis, Alesio, Oligeri e Forniti ai quarti al Maretennis

Avanza sui campi del Maretennis di Bellaria il Trofeo di Primavera Under 10, maschile e femminile, organizzato dal Maretennis. Nell’Under 10 maschile quarti per Giacomo Alesio, Leonardo Oligeri e Michele Forniti. Ottavi: Giacomo Alesio-Giacomo Maria Gambino 6-2, 6-1, Leonardo Oligeri-Elia Pini 6-2, 6-3, Michele Forniti-Francesco Di Lena 6-2, 3-6, 10-8.
Nel femminile semifinali per Lucilla Zammarchi e Martina Taioli. Quarti: Lucilla Zammarchi-Isabella Capucci 5-3 e ritiro, Martina Taioli-Vittoria Korneva 6-0, 6-2.