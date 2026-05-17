Tennis, Alesio e Castori vincono a Tennix

Da venerdì a domenica Tennix Training Center ha organizzato sui campi di Porto Fuori il torneo Rodeo Under 10-12, maschile e femminile. Nell’Under 10 maschile successo di Giacomo Alesio. Il portacolori di Tennix Training Center ha battuto in finale il compagno di Club Pietro De Cesare per 5-4 (1), 5-3. In semifinale si sono fermati Edoardo Caniato e Leonardo Gaudenzi.

Nell’Under 12 femminile successo di Sofia Grimandi (Esselon Tc Castello d’Argile) in finale su Asia Montanari (Ct Casalboni) 4-1, 4-1. Semifinali: Asia Montanari (n.1)-Maya Puscas 4-1, 4-5 (2), 7-5, Sofia Grimandi-Camilla Conti (n.2) 4-1, 4-1.

Nell’Under 12 maschile si è imposto Leonardo Castori, altro portacolori di Tennix Training Center, che ha sconfitto in finale Carlo La Malfa (Asd Doro) 4-2, 4-2. Semifinali: Carlo La Malfa (n.1)-Tommaso Ajello 4-2, 4-0, Castori-Michele Catalano (n.2) 4-2, 4-1.