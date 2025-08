Tennis: Alesio, Bertoux, Altavilla e Baraccani vincono l’Under 10-12 di Tennix / GALLERY

RAVENNA. Sui campi di Tennix Training Center a Porto Fuori è andato in scena il torneo nazionale Under 10-12, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Sono stati 40 i giocatori al via nei quattro tabelloni in programma, di cui 20 a livello di Under 10.

Nell’Under 10 femminile vittoria di Ginevra Altavilla (JB Sport) in finale su Lucrezia Lolli (Circolo Suzanne Lenglen 2 Fusignano) per 4-2, 4-0.

Nell’Under 10 maschile si è imposto Giacomo Alesio (Tennix) in finale su Marco Boschetti (Tennix) per 5-4 (4), 4-1. Semifinali: Boschetti-Fabio Medri 4-1, 4-0, Alesio-Francesco Minguzzi 5-3, 4-2.

Nell’Under 12 maschile successo di Noah Bertoux (Cs Plebiscito) su Mattia Puccetti (Tennis Villa d’Oro) per 5-3, 4-0. Semifinali: Puccetti-Federico Fabio Penzo (n.1) 2-4, 4-2, 11-9, Bertoux-Francesco Camagni (n.3) 4-1, 4-0.

Nell’Under 12 femminile vittoria di Sofia Baraccani (Tc Faenza) in finale su Chiara Gramellini (Tennis Villa Carpena) per 4-2, 4-1.

Il giudice di gara è Lorenzo Pasquali, direttore di gara Andrea Ugolini.