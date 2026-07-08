Tennis, Alberto Scafoletti vince il trofeo “Defilus” al Ct Marconi

Alberto Scafoletti supera in finale Andrea Pacchioni (Polisportiva Tennis Vallesavio) e conquista il torneo di 3° categoria organizzato dal Circolo Tennis Marconi di Forlì, il trofeo “Defilus”. Il 3.3 del Ravenna Sport Center ha battuto in semifinale il 3.4 Andrea Arrigoni e in finale con un netto 6-2, 6-2 Andrea Pacchioni in poco più di un’ora, coronando così una settimana perfetta sui campi del club forlivese. Quarti: Andrea Arrigoni (3.4)-Marco Vittori (3.3, n.2) 7-5, 6-3, Alberto Scafoletti (3.3)-Simone Di Cino (3.5) 7-5, 6-1. Semifinale: Andrea Pacchioni (3.4)-Edoardo Vincenzi (3.3) 3-6, 3-0 e ritiro.