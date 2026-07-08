Tennis, Alberto Scafoletti vince il trofeo “Defilus” al Ct Marconi

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Da sinistra il presidente Leo Gaspari, il vincitore Alberto Scafoletti, il giudice arbitro Bagattoni, il finalista Andrea Pacchioni ed il maestro Ferrante Rocchi
Da sinistra il presidente Leo Gaspari, il vincitore Alberto Scafoletti, il giudice arbitro Bagattoni, il finalista Andrea Pacchioni ed il maestro Ferrante Rocchi

Alberto Scafoletti supera in finale Andrea Pacchioni (Polisportiva Tennis Vallesavio) e conquista il torneo di 3° categoria organizzato dal Circolo Tennis Marconi di Forlì, il trofeo “Defilus”. Il 3.3 del Ravenna Sport Center ha battuto in semifinale il 3.4 Andrea Arrigoni e in finale con un netto 6-2, 6-2 Andrea Pacchioni in poco più di un’ora, coronando così una settimana perfetta sui campi del club forlivese. Quarti: Andrea Arrigoni (3.4)-Marco Vittori (3.3, n.2) 7-5, 6-3, Alberto Scafoletti (3.3)-Simone Di Cino (3.5) 7-5, 6-1. Semifinale: Andrea Pacchioni (3.4)-Edoardo Vincenzi (3.3) 3-6, 3-0 e ritiro.

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