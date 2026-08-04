Tennis, Alberto Morolli vince l’Open “Vaniglia” al River 22 Sporting Club

BAGNO DI ROMAGNA. Alberto Morolli trionfa nel torneo nazionale Open maschile “Vaniglia”, la terza edizione organizzata da River 22 Sporting Club. Si tratta del torneo Open dotato di 3000 euro di montepremi. La finale, in programma domenica sera, metteva di fronte il riminese Alberto Morolli (Tc Triestino) e David Simoncelli (Ct Rovereto). Successo abbastanza netto del romagnolo che si è imposto per 6-2, 6-4, conquistando il trofeo senza perdere un set.
Tabellone finale, quarti: David Simoncelli (2.4, n.3)-Alex Guidi (2.6) 6-1, 1-0 e ritiro, Alberto Morolli (2.2, n.1)-Gabriele Sgroi (2.7) 6-3, 7-6 (3), Alessandro Dragoni (2.5, n.4)-Enea Vinetti (2.6) 6-3, 6-3. In semifinale anche Riccardo Muratori (2.7). Semifinali: Morolli-Dragoni 6-0, 4-0 e ritiro, Simoncelli-Muratori 6-2, 6-0.
La giudice di gara è stata Loredana Amadori, direttore di gara Mirko Locatelli.
Intanto da sabato è scattato, sempre sui campi del River 22 Sporting Club il torneo di 4° maschile che vede al via 53 giocatori. Si parte con il tabellone Nc, poi il tabellone finale che vede nel ruolo di teste di serie, nell’ordine, i 4.1 Giacomo Costanzo, Fabio Di Tante, Augusto Massari, Andrea Ronchi, Andrea Samorì ed il 4.2 Riccardo Palai. Turno di qualificazione Nc: Giacomo Portolani-Francesco Farfaneti 6-2, 6-2, Diego Poliziani-Maurizio Mascheri 6-2, 6-4. Si qualifica anche Andrea Angelini Astore.