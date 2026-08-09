Tennis, Alberto Morolli vince l’Open “Nbz” all’Up Torre Pedrera

TORRE PEDRERA. Al gran finale sui campi dell’Up Tennis di Torre Pedrera il torneo nazionale Open “Nbz” dotato di un montepremi di 1500 euro. Protagonisti del match-clou, Enrique Bogo Bianchini (Sena Tennis) ed il riminese Alberto Morolli, il favorito n.1, portacolori del Tc Triestino. In finale netta vittoria del romagnolo che si è imposto con un eloquente 6-0, 6-1.
Quarti: Alberto Morolli (2.2, n.1)-Luca Giordano (2.5, n.9) 6-3, 6-4, Diego Zanni (2.7)-Luca Bartoli (2.5, n.5) 6-0, 6-1, Federico Ulisse Guarducci (2.4, n.3)-Federico Baldinini (2.5, n.6) 6-3, 7-5, Enrique Bogo Bianchini (2.5, n.7)-Nicola Filippi (2.3, n.2) 3-6, 6-3, 6-3. Semifinali: Morolli-Zanni 6-1, 7-6, Bianchini-Guarducci 7-6, 6-4.