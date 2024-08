Tennis, Alberto Bronzetti vince l’Open dell’Easy Pescara

PESCARA. Splendido successo di Alberto Bronzetti in Abruzzo. Il riminese portacolori del Tc Viserba ha conquistato infatti il 4° torneo nazionale Open “Revalfarma”, il memorial “Guido Campana”, organizzato dall’Easy Tennis di Pescara, dotato di 8.000 euro di montepremi. Il 2.2 romagnolo, testa di serie n.2, ha battuto nei quarti il 2.4 Edoardo Betti per 6-0, 7-5, in semifinale il 2.2 Giulio Colacioppo (n.6) per 6-3, 6-2 ed in finale, con un netto 6-1, 6-3, il 2.3 Leonardo Primucci (n.8). Un percorso netto quello del riminese, un titolo importante vinto senza perdere un set.