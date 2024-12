Tennis, Alberti e Battistini trionfano a Brisighella

Da venerdì a domenica il Tre Colli Tennis Club di Brisighella ha ospitato il torneo nazionale Under 14, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Nel maschile successo di Luca Battistini. Il portacolori del Tc Ippodromo, testa di serie n.1, ha battuto in semifinale Michelangelo Mami per 2-1 e ritiro ed in finale Tommaso Brandano (Virtus Bologna) per 4-0, 4-2. Semifinali: Brandano-Gabriele Pistorale 4-1, 5-2. Nel femminile si è imposta Chiara Alberti (Ct Anzola) che ha regolato in semifinale Margherita Buriani (n.1) per 5-4 (6), 4-2 ed in finale Valentina Montebugnoli (Siro Tennis Bologna) per 4-2, 4-0.

Il giudice di gara è stato Gian Carlo Campoli, direttore di gara Gabriele Casadio che ha anche proceduto alle premiazioni nella sua veste di vicepresidente del Circolo.